Прокуратура проверит работу органов профилактики после захвата детей в Петербурге

"Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, а также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по пп. "г", " д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - сказали в прокуратуре.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку работы органов системы профилактики после происшествия с удерживанием мужчиной шестерых детей в квартире в Колпинском районе города. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве во вторник.

Отмечается, что 24 ноября в связи с поступившим в правоохранительные органы сообщением жительницы Санкт-Петербурга о том, что ее сожитель захватил шестерых детей в заложники, по поручению прокурора города Сергея Литвиненко прокурор Колпинского района Игорь Ивкин выехал на место происшествия. "Прибыв по адресу, прокурор вступил с мужчиной в переговоры через окно квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома, где удерживались дети. В результате Ивкин убедил гражданина отпустить несовершеннолетних и сдаться", - уточнили в прокуратуре. На месте ЧП также работали психологи МЧС, которые оказали первую психологическую помощь освобожденным детям.

После того как мужчина сдался, дети были направлены в больницу для профилактического осмотра. По первичной оценке, у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких детей зафиксированы ссадины. Двоих детей дополнительно обследуют и переведут в профильное медицинское учреждение. В аппарате детского омбудсмена по Петербургу уточнили, что до того момента, пока врачи не будут спокойны за состояние здоровья детей, речь об их переводе в социальное учреждение не идет.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице "ВКонтакте" администрации Колпинского района, днем 38-летний Денис Бельтюков захватил в заложники шестерых детей своей жены Ольги Галибовой. Супруги в браке с января 2019 года, состоят на учете в агентстве занятости населения Архангельска. Доход семьи состоит из мер социальной поддержки и пособий по безработице. "Между Галибовой и Бельтюковым возник конфликт на уровне супружеских взаимоотношений из-за ревности Бельтюкова", - отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на представителя следственного управления СК сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы по заявлению потерпевшей - жены подозреваемого. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина во время ЧП был в состоянии алкогольного опьянения. Никаких требований он не выдвигал. По информации источников, он был вооружен топором.