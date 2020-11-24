В Петербурге арестовали мужчину, угнавшего машину из салона и устроившего ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО мужчину, который угнал иномарку премиум-класса из автосалона, пытался скрыться на ней от сотрудников ГИБДД и устроил аварию с погибшей и пострадавшими, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Черноярова <...> Срок меры - до 22 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Черноярова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (пункт "а" ч. 4 статьи 264 УК РФ).

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в воскресенье, 22 ноября, сотрудники ГИБДД на Таллинском шоссе заметили машину Infiniti без номеров, которая двигалась с большой скоростью. Водитель иномарки проигнорировал требования полицейских об остановке, и они начали преследование. Во время погони Infiniti врезалась в машину Renault, в результате чего пострадали три человека, одна из пострадавших погибла.

Водитель пытался сбежать с места аварии, но был задержан. В ходе разбирательства полицейские установили, что водитель находится в состоянии опьянения, машину он угнал из автосалона, сотрудником которого является. По факту кражи было возбуждено второе уголовное дело по статье 158 УК РФ.