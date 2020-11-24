В Швейцарии расследуют нападение с ножом на двух человек в магазине в Лугано

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное расследование в отношении местной жительницы, совершившей во вторник нападение с ножом на двух женщин в магазине города Лугано. Как отмечается в сообщении, размещенном на странице Федерального управления полиции в Twitter, рассматривается версия о теракте.

"В универмаге города Лугано 24 ноября, предположительно, был совершен теракт. Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело", - говорится в тексте.

Согласно данным информационного портала 20 Minutes, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (16:00 мск) в одном из крупных магазинов Лугано (кантон Тичино) на юге страны. 28-летняя швейцарка, проживающая в Тичино, набросилась на двух женщин. Одной она нанесла удар в шею кулаком, а другую ударила в шею ножом. Ранения, полученные одной из них, оцениваются как тяжелые, однако ее жизни ничто не угрожает. Вторая пострадавшая получила легкие травмы. По сведениям портала, вооруженная ножом женщина в момент атаки якобы кричала "Аллах акбар" ("Аллах велик"), хотя эта информация пока не нашла официального подтверждения. Нападавшую задержала полиция при помощи посетителей магазина.

Директор Федерального управления полиции Николетта делла Валле заявила журналистам, что подозревает "террористические мотивы" у совершившей атаку женщины. Она отметила, что не удивлена случившимся, поскольку подобное происходит повсюду в мире. В настоящее время федеральная и кантональная полицейские службы проводят расследование.