Взрыв баллона с газом произошел в одной из квартир во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в квартире жилого дома в Первомайском районе Владивостока, где с 19 ноября отсутствовало электроснабжение из-за аварий при прохождении циклона. В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что при взрыве никто не пострадал, выбито два окна.

"Взрыв бытового баллона газа произошел после того, как в доме, где несколько дней не было света, восстановили электроснабжение. Газовая печка стояла на электроплите, которая по каким-то причинам оказалась включенной. В результате взорвался баллон. Люди не пострадали, выбито два окна, которые при содействии управляющей компании планируется восстановить сегодня до вечера", - сообщили в мэрии.