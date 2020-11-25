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Взрыв баллона с газом произошел в одной из квартир во Владивостоке

Никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в квартире жилого дома в Первомайском районе Владивостока, где с 19 ноября отсутствовало электроснабжение из-за аварий при прохождении циклона. В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что при взрыве никто не пострадал, выбито два окна.

"Взрыв бытового баллона газа произошел после того, как в доме, где несколько дней не было света, восстановили электроснабжение. Газовая печка стояла на электроплите, которая по каким-то причинам оказалась включенной. В результате взорвался баллон. Люди не пострадали, выбито два окна, которые при содействии управляющей компании планируется восстановить сегодня до вечера", - сообщили в мэрии.

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Администрация Владивостока обращает внимание горожан на необходимость соблюдения осторожности при использовании газовых баллонов. В связи с постепенным восстановлением подачи электричества в дома Первомайского и других районов города, где электроснабжение было нарушено с 19 ноября, граждан просят отключить бытовую технику от сети, чтобы избежать выхода приборов из строя в момент подачи электроэнергии.

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РоссияПриморский край
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