Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом под Калугой

ТАСС, 27 ноября. Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием пассажирского автобуса в Калужской области, в результате которой травмы получили 12 человек, сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Двенадцать человек получили травмы, пять из них были госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Дзержинском районе Калужской области 24 ноября.

По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу рейсовому автобусу на регулируемом перекрестке. В момент аварии автобус осуществлял маневр на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.