Следователи задержали бывшего замдиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего заместителя директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павла Гриднева, который подозревается в коммерческом подкупе, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела следователь СКР задержал бывшего заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павла Гриднева. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В следственном управлении 26 ноября сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении Гриднева и бывшего исполнительного директора АО "Минераловодская газовая компания" Сергея Харькова. В зависимости от степени участия и роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе). Как пояснили ТАСС в следственном управлении, Харькову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, в октябре Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова 200 тыс. рублей от заранее обещанных 2 млн рублей. Деньги предназначались за принятие выгодного для организации решения о порядке начисления потребления природного газа. Преступные действия подозреваемых были выявлены и задокументированы сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, по материалам которых Следственный комитет возбудил уголовное дело.