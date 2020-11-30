Посольство РФ выясняет детали возможного похищения пиратами россиян в Гвинейском заливе

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике выясняет обстоятельства инцидента с похищением моряков с судна в Гвинейском заливе, среди которых могут находится граждане России. Об этом заявил в понедельник ТАСС сотрудник диппредставительства.

"Властям уже направлен соответствующий запрос", - сообщил собеседник агентства.

Ранее новостной портал Maritime bulletin передал, что с борта судна для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS, шедшего под флагом Маршалловых островов, были 29 ноября похищены четверо членов экипажа - граждане России, Румынии и Филиппин. Остальные члены команды находятся в безопасности. Судно, по его данным, следовало из порта Пуэнт-Нуар (Республика Конго) в Ломе (Того).

Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global передал, что пираты атаковали судно в территориальных водах Ганы в пяти морских милях от берега и в 25 морских милях к западу от Ломе. В момент нападения судно пыталось совершить маневр, чтобы не допустить высадки пиратов. Согласно морскому реестру, его владельцем является компания, зарегистрированная в Афинах.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Общее число похищенных ими с бортов судов в этой части мирового океана в текущем году достигло 128 человек. Они были захвачены в 24 инцидентах.