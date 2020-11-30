В 86 многоэтажках Воронежа восстановили подачу горячей воды и тепла после аварии

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Аварийные бригады ликвидировали в Воронеже аварию на теплосетях, оставившую без горячей воды и отопления 86 многоквартирных домов, в которых проживают 10 тыс. человек. Подача воды и тепла восстановлена, сообщила журналистам представитель пресс-службы Воронежского филиала ПАО "Квадра".

"На данный момент параметры теплоносителя полностью восстановлены. Тепло и горячая вода нормативной температуры вернулись во все дома", - сообщила представитель пресс-службы Воронежского филиала ПАО "Квадра".

Утром в понедельник из-за аварии на ветхом участке концессионной тепловой сети в Воронеже в 86 многоквартирных домах Коминтерновского района приостановили подачу горячей воды и отопления, в зоне отключения оказались три школы, одна школа-интернат, детский сад и поликлиника госпиталя Минобороны РФ. По данным пресс-службы городского центра ЖКХ, в этих домах проживают примерно 10 тыс. человек.

Коминтерновский район является крупнейшим в Воронеже - там проживают более 300 тыс. человек.