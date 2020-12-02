Энергетики устранили аварию, которая привела к отключению водоснабжения в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Энергетики устранили аварию на насосной станции в поселке Новый Хушет в Дагестане, из-за которой без водоснабжения оставались около 100 тыс. жителей Махачкалы, сообщили в пресс-службе компании "Дагеэнерго".

"К 15:36 энергетики "Дагэнерго" восстановили энергоснабжение насосной станции поселка Новый Хушет, от которой осуществляется подача воды в Ленинском районе г. Махачкала. Энергоснабжение данного объекта было прервано сегодня из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Восточная". Электроснабжение других потребителей, в том числе населения, нарушено не было", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в пресс-службе Ленинского района Махачкалы ТАСС сообщали, что из-за аварии на линии, обеспечивающей электричеством насосы, стала причиной отключения водоснабжения у порядка 100 тыс. жителей района.

Как уточнили в "Дагэнерго", в восстановительных работах приняли участие три бригады энергетиков.