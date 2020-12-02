Бирюков взял на личный контроль ситуацию с пожаром в коллекторе на Ленинградском проспекте

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе, и лично руководит штабом по ликвидации последствий инцидента. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

"Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что более 10 домов были отключены от электроэнергии из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. Как заверили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Московский регион", подачу электроэнергии в 4 дома на Ленинградском проспекте в Москве, ранее обесточенных из-за пожара в коллекторе, восстановят в течение часа. Остальные дома не подключены к сетям компании. Там также подчеркнули, что сам коллектор не находится на балансе компании.

О пожаре

В среду в коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, дом 33, корпус 1 до дома 35а, произошел пожар. Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. По предварительным данным, горят именно кабели. Площадь возгорания уточняется. Прибывшие на место пожарные ждут, когда кабели будут обесточены, после чего приступят к тушению.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт задымления из коллектора. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, перекрыт съезд с основного хода Ленинградского проспекта на дублер. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено на участке в 500 м.

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