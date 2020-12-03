В Хабаровском крае началось рассмотрение дела о гибели детей в палаточном лагере "Холдоми"

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Солнечный районный суд Хабаровского края начал рассмотрение дела о гибели детей при пожаре в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми". Об этом ТАСС сообщили в суде.

Пожар произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четыре ребенка - один мальчик и три девочки. Из 26 палаток, в которых жили дети, сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м.

"Началось рассмотрение дела в отношении Бурлакова Виталия Геннадьевича, Кузнецова Максима Геннадьевича, Новгородцева Эдуарда Владимировича", - сказал представитель суда. Как сообщили агентству в прокуратуре Солнечного района, по делу проходят свыше 20 потерпевших.

В суде ТАСС уточнили, что по делу проходят 26 потерпевших и пять представителей. Само дело насчитывает 75 томов.

Руководителя организации Бурлакова и директора лагеря Кузнецова обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Обвиняемые разместили 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет в палатках на территории комплекса. На ночь в палатках были установлены электрообогреватели. Из-за неполадок в их работе начался пожар, помимо погибших пострадали еще шестеро детей. Кроме того, в лагере отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, в том числе в ночное время. Персоналу палаточного лагеря не выдали средств индивидуальной защиты от токсичных продуктов горения.

Начальник отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Новгородцев, за несколько дней до трагедии проводивший противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации детей в палаточном лагере, несмотря на увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности, не принял мер к их устранению. Его обвиняют по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

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