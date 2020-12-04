Суд Ленобласти отказался арестовать зампреда комитета соцзащиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд отказался заключить под стражу заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области, задержанной в четверг по подозрению в организации крупной растраты. Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, женщину отпустили под подписку о невыезде без избрания ей меры пресечения, связанной с лишением свободы.

"Судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

В четверг в управлении СК сообщали о задержании зампреда комитета по подозрению в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие намеревалось ходатайствовать в суде о заключении чиновницы под стражу. В ведомстве не уточнили имя задержанной. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанную зовут Наталья Пшигоцкая.

По версии следствия, чиновницу задержали в ходе расследования уголовного дела о растрате денег в Лодейнопольском доме-интернате для инвалидов и престарелых. В ноябре источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в комитете соцзащиты региона прошли обыски по данному делу - тогда следователи выяснили, что бывший директор дома-интерната купил билеты в театр за бюджетные деньги, однако подопечные учреждения в театр не ходили, а на культурное мероприятие пошли другие люди.

Как считают следователи, зампред комитета лично поручила бывшему директору потратить деньги в сумме более 1,6 млн рублей.