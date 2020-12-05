Жители Кипра ощутили землетрясение с эпицентром в Турции

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Жители греческой и турецкой частей Кипра ощутили в субботу землетрясение, эпицентр которого находился неподалеку от турецкого города Анталья. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

По сведениям издания, толчки земной коры почувствовали жители самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), а также ряда районов в провинциях Лимасол, Никосия и Ларнака, которые находятся на территориях, подконтрольных властям Республики Кипр.

Неправительственная организация Reaction в свою очередь указала в Facebook, что отголоски этого землетрясения ощутили и непосредственно жители кипрской столицы Никосии. Организация также сообщила, что пока не поступало никакой информации об ущербе, который могли нанести жителям острова произошедшие толчки земной коры.

Данные о силе последних разнятся. Так, Reaction говорит о магнитуде 5,2. В то же время Cyprus Mail приводит данные турецкой сейсмологической станции "Кандили", которая определила, что на глубине 93,3 км залегал эпицентр землетрясения магнитудой 5,5.

Ранее турецкая газета Yeni Shafaq сообщила, что сила толчков составила 6,1 балла.