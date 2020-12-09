В районе прорыва трубы на юге Москвы организовали подачу тепла

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подача тепла москвичам, проживающим в районе прорыва трубы с горячей водой, организована по резервной тепломагистрали. Специалисты компании "МОЭК" приступили к устранению утечки, сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Сегодня по адресу: улица Теплый стан, дом 12, произошла утечка на тепломагистрали. В настоящее время аварийные службы находятся на месте, данный участок отключен. Подача тепла абонентам была оперативно организована по резервной магистрали", - сообщили в пресс-службе КГХ.

По данным пресс-службы компании "МОЭК", по данному адресу было обнаружено повреждение тепловой сети, его оперативно огородили. "Аварийные бригады приступили к ликвидации повреждения", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на юге Москвы прорвало трубу и фонтан кипятка высотой 3 м бьет из-под земли. На данный момент движение по улице перекрыто. На место вызваны сотрудники ГИБДД для регулировки. На улице образовалось большое облако пара.