Аварийные службы локализовали повреждение теплосети на юге Москвы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Повреждение теплосети на улице Теплый Стан в Москве локализовано, ремонтная бригада приступает к его устранению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "МОЭК".

"Повреждение теплосети локализовано, пострадавших нет. Организована резервная схема, начато заполнение сети, специалисты на месте контролируют восстановление параметров. Ремонтная бригада приступает к устранению повреждения", - сказал собеседник агентства.

В комплексе городского хозяйства сообщили ТАСС, что произошла утечка на тепломагистрали. Участок отключен, подача тепла абонентам организована по резервной магистрали. По данным пресс-службы компании "МОЭК", обнаруженное повреждение тепловой сети оперативно огородили.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на юге Москвы прорвало трубу и фонтан кипятка высотой 3 м бьет из-под земли. Движение по улице было перекрыто. На место вызваны сотрудники ГИБДД. На улице образовалось большое облако пара.