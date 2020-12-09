Прокуратура Москвы начала проверку после прорыва трубы с горячей водой на юге Москвы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проводит проверку после прорыва трубы с горячей водой на улице Теплый Стан на юге столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В среду на улице Теплый Стан в районе дома 12 прорвало трубу с горячей водой, в результате образовался фонтан кипятка высотой около 3 м. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства", - сообщили в прокуратуре. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас авария уже локализована. Из-за прорыва трубы движение транспорта перекрыто.