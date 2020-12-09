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В Курганской области арестовали двух мужчин по обвинению в изнасиловании женщины

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины взломали замок и проникли в дом к потерпевшей, после чего увели женщину в квартиру одного из них и изнасиловали, угрожая ей убийством

ТАСС, 9 декабря. Правоохранительные органы арестовали двух жителей Курганской области по обвинению в совершении сексуального насилия. Злоумышленники взломали замок на двери дома, проникли в жилье и забрали проживавшую там женщину в свою квартиру, где изнасиловали, угрожая убийством, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Два жителя Половинского района заключены под стражу по обвинению в совершении сексуального насилия. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139, п. "а", "б" ч. 2 ст. 131, п. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица", "Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре мужчины 36 и 50 лет в нетрезвом состоянии повредили замок на двери и проникли в дом, где проживала потерпевшая. "Злоумышленники увели женщину в квартиру одного из них, где угрожая убийством изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера", - рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также иные возможные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.

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