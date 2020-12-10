Жительницу Тувы обвинили в смерти замерзшей на улице семимесячной девочки

ТАСС, 10 декабря. Знакомую родителей семимесячной девочки, чье тело обнаружили в воскресенье на улице в Кызыле, обвинили в смерти ребенка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по Туве.

Как сообщал ТАСС, тело девочки с признаками обморожения обнаружили 6 декабря на улице Геологической. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

"В результате проведенного комплекса следственных действий лицо, причастное к гибели новорожденного ребенка, установлено. Ею оказалась 48-летняя знакомая родителей девочки. По версии следствия, 5 декабря 2020 года супруги распивали спиртное со своей знакомой. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина забрала семимесячного ребенка супругов, вышла из дома, по пути следования уснула на улице. Очнувшись, она обнаружила, что ребенок замерз. В настоящее время женщина задержана, ей предъявлено обвинение", - сообщили в СК.

Суд постановил заключить женщину стражу. Ранее 40-летнюю мать ребенка лишили родительских прав по отношению к трем старшим детям.