В МАГАТЭ подтвердили отсутствие угрозы людям и природе после инцидента на АЭС в Финляндии

ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Центр ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о причине происшествия на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" и об отсутствии радиационной угрозы людям и природе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МАГАТЭ.

"Центр ядерной и радиационной безопасности Финляндии сообщил МАГАТЭ, что причиной произошедшего в четверг на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" была неисправность в системе очистки охлаждающей воды реактора. Из-за неисправности часть фильтрующего материала попала в систему охлаждения, что привело к временному повышению уровня излучения в паропроводах", - отметили в МАГАТЭ.

Финские власти также добавили, что "это событие не представляет опасности для безопасности людей или окружающей среды, уровни радиации на станции и в окружающей среде находятся на нормальном уровне", пояснили в МАГАТЭ.

МАГАТЭ в четверг уже сообщало об отсутствии угрозы для окружающей среды из-за инцидента на финской АЭС.

В четверг компания - оператор станции Teollisuuden voima сообщила, что АЭС "Олкилуото-2" на северо-западе Финляндии автоматически остановлена из-за отключения реактора в результате возникших неполадок. В компании добавили, что в результате инцидента не произошла утечка радиации в окружающую среду, опасности для людей также нет.