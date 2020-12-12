На Урале суд отказался взять под домашний арест женщину, прятавшую ребенка в шкафу

ТАСС, 12 декабря. Суд на Урале отказался взять под домашний арест жительницу Карпинска, прятавшую новорожденного ребенка в шкафу, избрав ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

"Карпинский городской суд отклонил ходатайство следователей и избрал меру пресечения - запрет определенных действий на один месяц и четыре дня", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что СК обращался с ходатайством в суд о мере пресечения в виде домашнего ареста. "Домашний арест широко применяется, если человек не представляет опасности для общества", - уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что женщина была помещена в охраняемое отделение психоневрологического диспансера.

В отношении женщины, которая подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры Свердловской области, также возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".

По информации местных СМИ, 37-летняя жительница Карпинска родила ребенка около полугода назад и все это время прятала его в сумке в шкафу. Девочку случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемая в период беременности не состояла на учете в женской консультации и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Женщина воспитывает еще двух детей: девочку трех лет и 13-летнего сына. Семья на учете в ПНД не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.