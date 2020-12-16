Начальник "Астрводоканала" стал фигурантом дела о гибели ребенка в колодце в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Начальник районного участка сети канализации "Астрводоканала" подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летней девочке, которая упала в открытый колодец и погибла. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

"Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного участка сети канализации МУП "Астрводоканала", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что подозреваемый с апреля 2018 года по сентябрь 2020 года не оградил колодец, куда провалился ребенок, конструкциями, которые бы исключили доступ к нему. Также он не давал соответствующих поручений своим подчиненным.

1 сентября в Трусовском районе Астрахани 11-летняя девочка упала в открытый люк. Ребенка достали спасатели, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, 28 сентября девочка умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, в рамках расследования в муниципальном предприятии "Астрводоканал" изъяли документы.