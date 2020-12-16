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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Мосгорсуд 17 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-министру Абызову

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 25 марта 2021 года срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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"В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей до 25 марта 2021 года. Оно будет рассмотрено на заседании 17 декабря", - сказали в суде.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

 

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Абызов, Михаил АнатольевичДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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