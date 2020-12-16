Мосгорсуд 17 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-министру Абызову

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 25 марта 2021 года срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей до 25 марта 2021 года. Оно будет рассмотрено на заседании 17 декабря", - сказали в суде.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.