В СК считают доказанной вину врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

"Расследование происшествий в медицинской сфере всегда представляет большую сложность и требует значительного времени и детального анализа. Следователи предельно тщательно отработали все возможные версии случившегося, исключая поспешность в решениях. Но, к сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов", - сказала Петренко.

Калининградский областной суд на основе вердикта присяжных оправдал Белую и Сушкевич по делу о смерти недоношенного новорожденного. За ними признано право на реабилитацию.

"Следственный комитет уважительно относится к мнению и позиции медицинского сообщества. Однако, следователь в первую очередь опирается на факты, на заключения экспертов и соответствующих специалистов, которые также являются частью медицинского сообщества. Прежде всего, следователь заинтересован в установлении истины. И этот трагический случай гибели ребенка не исключение", - сказала Петренко. Она пояснила, что состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах, в том числе на выводах судебных экспертиз, которые проводились с привлечением ведущего неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов.

"Следствие установило, что смертельная доза сульфата магния не могла попасть в организм ребенка с другими препаратами. Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Есть объективные доказательства того, что в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым", - сообщила представитель СК. По словам Петренко, тщательно проанализированная видеозапись проведенного под руководством Белой совещания также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть. "И цель тому, как бы кощунственно это ни звучало: избежать ухудшения показателей статистики в медучреждении. И что важно, свидетели стороны обвинения, среди которых и сотрудники того же роддома, подтвердили свои показания и в судебном заседании", - сообщила представитель СК.

Она обратила внимание, что еще на стадии предварительного следствия в ряде открытых источников неоднократно предпринимались попытки представить факт расследования неким негативным прецедентом, причем в некоторых материалах прослеживалось отсутствие достаточной осведомленности о фактических обстоятельствах происшествия, а иногда намеренно искажались полученные следствием доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела. "Причем такая активность, очевидно направленная на спекуляцию общественным мнением, отмечалась и на протяжении всего судебного процесса, вплоть до его завершающего этапа", - добавила Петренко.