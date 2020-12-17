Суд начнет слушать дело экс-полицейских, обвиняемых в фабрикации дела Голунова

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд проведет заседание по существу дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в незаконном задержании и фабрикации уголовного дела журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Слушания по делу назначены на 17 декабря в 11:00 мск", - сказал собеседник агентства.

14 декабря слушания были отложены из-за отсутствия официальных документов о лишении статуса адвоката Алексея Коврижкина, который представлял интересы ключевого фигуранта дела Игоря Ляховца.

Бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.

Прокуратура в ходе предварительных слушаний настаивала на закрытии процесса от слушателей и СМИ. В свою очередь Голунов и представляющий его интересы адвокат Сергей Бадамшин настаивали на проведении судебных слушаний в открытом режиме. Суд постановил провести процесс в открытом режиме, за исключением рассмотрения трех томов с грифом "секретно". Допуск представителей СМИ будет ограничен из-за пандемии. Судебное разбирательство по существу дела должно было начаться осенью нынешнего года, но было отложено из-за болезни судьи.

Суть дела

Журналист Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Позднее Коновалов, признавший свою вину, по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.