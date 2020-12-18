В Коми возбудили уголовное дело после смерти женщины в результате нападения собак

СЫКТЫВКАР, 18 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после смерти жительницы города Ухты в Республике Коми в результате нападения на нее собак. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту смерти жительницы Ухты в результате нападения животных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщили в следственном управлении.

По данным следствия, вечером 17 декабря на территории складских помещений по улице Железнодорожной в Ухте было обнаружено тело 46-летней женщины со следами нападения животных. С аналогичными ранами с места происшествия в больницу также доставили 53-летнего мужчину. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря от полученных травм.

Кроме того, установлено, что ответственные должностные лица ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова животных без владельцев, а также оказанию таковых услуг. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также определяют конкретных виновных лиц.