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В Дзержинском ликвидировали открытое горение в ангаре

Площадь возгорания составляет 510 кв. м

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре, где находится производство щитовых домов, в Дзержинском. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 23:28 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу на улице Овиновка, дом 30, загорелся металлический ангар. Площадь возгорания составила 510 кв. м. В 22:29 мск произошло обрушение ангара по всей площади. Спустя почти 15 минут была объявлена локализация пожара. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В новость внесены изменения (23:46 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.

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