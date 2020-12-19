Открытое горение в отеле в Краснодаре ликвидировали

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли отеля в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице Красных партизан горит кровля отеля.

"В 00:13 ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

Возгорание было зафиксировано вечером в пятницу. В 23:30 пожар локализовали на площади 200 кв. м. Из здания были эвакуированы семь человек. В тушении пожара принимают участие 62 человека и 19 единиц техники.