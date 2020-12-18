Пожар произошел в гостинице в Краснодаре

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Здание гостиницы загорелось на улице Красных партизан в Краснодаре. Пожар локализовали на площади 200 кв. м, из здания эвакуированы семь человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 22:39 18 декабря диспетчеру "01" Красндарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: МО г. Краснодар, ул. Красных партизан. В 22:50 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа трехэтажного здания на площади 150 кв. м. В 23:30 пожар локализован на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из здания были эвакуированы семь человек. В ликвидации возгорания принимают участие 62 человека и 19 единиц техники.

В новость внесены изменения (19.12.2020; 00:03 мск) - добавлены подробности о локализации возгорания.