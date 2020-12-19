Адвокат сообщил, что прошение об освобождении Ярошенко рассмотрят не ранее начала января

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Прошение защиты российского летчика Константина Ярошенко о его досрочном освобождении из тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) будет рассмотрено судом не ранее начала 2021 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Мы надеемся на то, что суд примет решение по этому ходатайству сразу после Нового года, - указал он. - Государство должно ответить на прошение до 29 декабря, и у защиты будет срок до 4 января, чтобы написать возражение на ответ прокуратуры. После этого будет приниматься решение суда".

Адвокат Ярошенко пояснил, что более точных сроков вынесения решения пока назвать нельзя. "Мы просим, чтобы суд рассмотрел это прошение по ускоренному графику", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу защита россиянина подала прошение о его досрочном освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья в условиях пандемии нового коронавируса. Тарасов уточнил, что Ярошенко страдает от целого ряда хронических заболеваний, "при которых течение коронавирусной инфекции будет очень сильно осложнено". По словам адвоката, среди прочего, у Ярошенко "гипертония, завышенное содержание жиров в крови (гиперлипидемия) и артрит".

В прошении, поступившем в пятницу в базу суда южного округа штата Нью-Йорк, отмечается, что "ввиду пандемии COVID-19 и поступивших сведений о том, что тесты сотрудников и заключенных тюрьмы Данбери давали положительные результаты", распространение инфекции на камеру, в которой содержится 51-летний Ярошенко, "фактически будет означать его смерть". В связи с этим защита россиянина просит рассмотреть прошение о немедленном освобождении Ярошенко с целью его возвращения в Россию.

Ярошенко продолжает испытывать проблемы со здоровьем. С момента задержания в Либерии летчик потерял почти все зубы, что вызвало трудности с пищеварением. В сентябре он наконец получил консультацию гастроэнтеролога, который назначил лечение. В феврале россиянин жаловался на проблемы с ногой. Медицинскую помощь в медсанчасти тюрьмы Ярошенко оказали только после вмешательства российских дипломатов.