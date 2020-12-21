В Артеме сняли режим ЧС, введенный после циклона с ледяным дождем

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, введенный в приморском городе Артеме, снят в понедельник. Об этом сообщается на сайте Артемовского городского округа.

"Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера и муниципальный уровень реагирования, вызванный опасным погодным явлением в период 18-20 ноября, снят. Решение комиссией по чрезвычайным ситуациям принято исходя из анализа обстановки на территории Артемовского городского округа и предварительного прогноза развития. Все подразделения, которые привлекались к ликвидации ЧС, переведены в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.

В Артеме режим ЧС вводили из-за ледяного дождя, который причинил ущерб электроснабжению и другой инфраструктуре. В ходе восстановительных работ ежедневно работали от 80 до 130 человек, привлекались от 20 до 45 единиц техники. С улиц муниципалитета вывезено 28 тыс. кубометров веток и расчищено 200 км сетей. При ликвидации последствий стихии восстановлено 126 км сетей электроснабжения. По предварительной оценке, более 70% древесно-кустарниковой растительности городского округа было повреждено, на восстановление насаждений потребуется не менее пяти лет.

Региональный режим ЧС, введенный в Приморье 20 ноября после циклона с ледяным дождем, сняли 10 декабря.