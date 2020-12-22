В Саратове возобновили подачу тепла во все дома после аварии на теплосетях

ТАСС, 22 декабря. Подача тепла возобновлена в Саратове во всех домах после аварии на теплосетях, управляющие организации проверяют стояки, сообщил во вторник вице-губернатор - председатель правительства области Роман Бусаргин на своей странице в Instagram.

В понедельник, 21 декабря, на сетях ПАО "Т Плюс" произошла аварийная ситуация, в результате которой на 120 объектах, из которых 101 - это многоквартирные дома, было отключено отопление. Позднее Бусаргин в Instagram написал, что теплоснабжение части домов восстановлено.

"В Ленинском районе Саратова устранена авария на тепловых сетях. Бригады продолжали работать всю ночь. Ночью началась подача теплоносителя в систему. На текущий момент отопление восстановлено в 47 домах. К работе приступили управляющие организации, им предстоит проверить стояки в домах", - написал он.

Саратовский филиал "Т Плюс" полностью восстановил подачу теплоресурса к объектам, попавшим в зону проведения ремонтных работ на теплосети по ул. Тверской, подчеркнули ТАСС в компании.

Энергетики выявили повреждение в ходе планового обхода. Для обеспечения надежности было заменено 9,5 м трубы. Работы проходили в сложных условиях перепадов температур. Во время проведения работ тепловая инспекция Саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с управляющими организациями отслеживала температуру воздуха внутри помещений объектов. В Саратове сейчас 12 градусов мороза.

В домах, оставшихся без отопления, проживают 14 647 человек. Также в зону отключения попали три школы и три детских сада.