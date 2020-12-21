Более 100 жилых домов остались без отопления из-за аварии в Саратове

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Авария произошла на теплосетях в Саратове в понедельник, в результате более 100 многоквартирных жилых домов остались без тепла, сообщила администрация города.

"На сетях ПАО "Т Плюс" произошла аварийная ситуация, в результате которой, по предварительным данным, в 120 объектах, из которых 101 - это многоквартирные дома, отключено отопление", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

В ГУ МЧС региона уточнили, что в данных домах проживают 14 647 человек. Также в зону отключения входят три школы и три детских сада.

"Учитывая низкие температуры на улице, перед ПАО "Т Плюс" стоит задача - завершить работы сегодня, министерству образования региона - обеспечить постоянный мониторинг температуры в помещениях социальных объектов", - написал вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем аккаунте в Instagram.

Специалисты ПАО "Т Плюс" приступили к работе. Прогнозное время устранения аварийной ситуации уточняется. В Саратове сейчас 12 градусов мороза.

Также в городе развернули пункт обогрева, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона.

"На месте работают две ремонтные бригады и семь единиц техники саратовского филиала "Т Плюс". Развернут оперативный штаб и пункт обогрева", - сказала собеседница агентства, уточнив, что штаб представляет собой обогреваемый купол, он установлен на улице Тверской.