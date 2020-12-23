В Якутии помощник капитана ледокола получил условный срок после гибели матроса

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Якутии признал помощника капитана ледокола "Капитан Бабичев" виновным в гибели 21-летнего матроса-моториста, упавшего за борт на реке Лена. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, 14 мая помощник капитана допустил выход двух матросов за ограждение кормовой части судна для подачи буксировочного каната членам экипажа ледокола "Капитан Бородкин", зажатого льдами в подходном канале затона Жатайской базы. В результате матрос оступился, упал за борт и утонул.

"Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес обвинительный приговор в отношении помощника капитана ледокола "Капитан Бабичев". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека")", - сказали в ведомстве.

В ходе судебного разбирательства подсудимый виновным себя признал полностью. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.