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Дело Ивана Голунова
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Главный фигурант "дела Голунова" Ляховец считает правомерными действия сотрудников полиции

По его мнению, уголовное преследование журналиста было законным и обоснованным

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова было законным и обоснованным. Об этом в Мосгорсуде заявил предполагаемый организатор его задержания Игорь Ляховец.

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"Нагроможденные и вырванные из контекста фразы обвинительного заключения не могут быть основанием для обвинения нас в таком преступлении. По сути, к обоснованным и законным действиям сотрудников полиции добавлена приставка "не", - сказал Ляховец.

По его словам, он "не знает, имела ли место пощечина, которую дал экс-оперативник Феофанов журналисту". "Но, если она и имела место, то это было вызвано провоцирующим поведением Голунова", - добавил Ляховец.

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