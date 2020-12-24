Главный фигурант "дела Голунова" Ляховец считает правомерными действия сотрудников полиции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова было законным и обоснованным. Об этом в Мосгорсуде заявил предполагаемый организатор его задержания Игорь Ляховец.

"Нагроможденные и вырванные из контекста фразы обвинительного заключения не могут быть основанием для обвинения нас в таком преступлении. По сути, к обоснованным и законным действиям сотрудников полиции добавлена приставка "не", - сказал Ляховец.

По его словам, он "не знает, имела ли место пощечина, которую дал экс-оперативник Феофанов журналисту". "Но, если она и имела место, то это было вызвано провоцирующим поведением Голунова", - добавил Ляховец.