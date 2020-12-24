Врача, выдавшего справку нижегородскому стрелку, перевели под домашний арест

ТАСС, 24 декабря. Врач-психиатр, выдавший медицинскую справку 18-летнему Даниилу Монахову, который в октябре 2020 года открыл стрельбу в Борском районе Нижегородской области, переведен под домашний арест. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Вечером 12 октября Монахов открыл стрельбу в поселке Большеорловское из охотничьего ружья. В результате три человека погибли на месте, еще трое, в том числе бабушка Монахова, получили огнестрельные ранения. Впоследствии его родственница умерла в больнице. Утром 13 октября у поселка обнаружили тело открывшего стрельбу молодого человека, он покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в отношении врача, сделавшему заключение о том, что у Монахова нет медицинских противопоказаний на владение оружием, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. 19 октября по решению суда он был арестован. "Нижегородский областной суд изменил меру пресечения врачу-психиатру, арестованному по делу "борского стрелка". Апелляционной инстанцией избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 12 февраля 2021 года включительно", - отметили в пресс-службе.