Суд в Петербурге огласит приговор историку Соколову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Городском суде в пятницу огласит приговор историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 25 декабря 2020 года в 12:30 мск", - говорится в сообщении.

Бывшему сотруднику СПбГУ Соколову, который известен как специалист по исторической реконструкции времен наполеоновских войн, автор научных трудов и обладатель французского ордена Почетного легиона, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

СК завершил расследование дела в марте этого года, после чего начался суд. Все время с момента задержания Соколов находился в СИЗО. Первоначально Соколова защищал адвокат Александр Почуев, однако затем его стали защищать Сергей Лукьянов и Александр Торгашев. На суде сам историк и свидетели со стороны защиты неоднократно заявляли о том, что он стал жертвой травли со стороны своего научного оппонента, и это связано со случившимся. Психиатрическая экспертиза признала историка вменяемым, однако защита просила суд назначить новую, но получила отказ.

Соколов признал на суде вину в убийстве аспирантки, при этом заявив, что не хотел убивать ее, а хотел напугать выстрелом. Представитель потерпевшей стороны - Александра Бакшеева - на суде сообщала, что считает убийство заранее спланированным, так как историк в ночь перед происшествием просматривал электронные карты, на которых искал места на набережных, где он, по словам адвоката, планировал спрятать тело. Свидетели со стороны обвинения сообщали суду о том, что историк ранее вел себя агрессивно, в частности, свидетель Екатерина Пржигодзкая, которая состояла с Соколовым в личных отношениях, сообщала, что историк угрожал ей раскаленным утюгом.

14 декабря суд завершил судебное следствие и начал прения сторон, в ходе которых прокурор попросила приговорить 64-летнего Соколова к 15 годам лишения свободы по совокупности за два преступления - незаконное хранение оружия и убийство. Адвокаты Соколова просили суд назначить историку не более восьми лет лишения свободы. Сам Соколов заявлял, что "хочет быть наказан" за случившееся.