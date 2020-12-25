В Минздраве РФ уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области, по уточненным данным, пострадали 15 человек, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

"В результате ДТП, произошедшего в Рязанской области, пострадали 15 человек, в том числе пять детей. Четыре человека погибли. 11 пострадавших, в том числе пять детей, в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Рязани и Скопино. Состояние восьми человек оценивается как среднее, трое - в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла примерно в 03:05 мск на 247-м км дороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. В связи с ДТП следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц").