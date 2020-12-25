СК задержал жителя Химок, стрелявшего в полицейских

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Химок, стрелявшего в полицейских. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, у него изъято оружие и пороховая смесь.

"Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), - сообщила Врадий. - При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также сверток с пороховой смесью".

Изъятое отправлено для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

23 декабря подозреваемый в лесополосе микрорайоне Левобережный был остановлен сотрудниками УМВД по Химкам для проверки документов. Он не выполнил требования полицейских и открыл стрельбу в их сторону из пистолета.

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