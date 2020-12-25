На Ставрополье подростка приговорили к 5,5 года воспитательной колонии за смертельное ДТП

СТАВРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Суд на Ставрополье приговорил 16-летнего подростка к 5,5 года воспитательной колонии за совершение ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка. Об этом журналистам сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по краю.

"Приговором суда 16-летнему жителю села Кочубеевского назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, с запретом на три года заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, со штрафом в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации следствия, подросток признан виновным в совершении преступлений по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

13 августа подросток без водительского удостоверения управлял легковым автомобилем ВАЗ в селе Кочубеевском. При обгоне он не справился с управлением, автомобиль вынесло на тротуар, в результате погибла 15-летняя девушка. Водитель с места происшествия скрылся, позже он был установлен. После происшествия жители села устроили сход. На место выезжали представители администрации района и правительства края, дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления СК РФ.