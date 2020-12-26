Вылеты из аэропорта Нэшвилла приостановили после взрыва в центре города

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Американские власти приостановили вылеты из международного аэропорта Нэшвилла (штат Теннесси) после прогремевшего в пятницу утром в центре города взрыва. Соответствующее заявление опубликовано на странице аэропорта в Twitter.

"В связи с неполадками в работе телекоммуникационных служб, вызванных сегодняшним инцидентом в центре Нэшвилла, Федеральное авиационное управление США временно приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла", - говорится в заявлении. По сведениям агентства Associated Press, неполадки были вызваны тем, что в результате взрыва было повреждено здание, в котором находится местный офис сотового оператора AT&T.

В заявлении руководства воздушной гавани отмечалось, что полное восстановление работы аэропорта ожидалось к 15:00 по местному времени (00:00 мск). Однако, согласно последним данным, к 15:30 по местному времени вылеты по некоторым направлениям по-прежнему задерживаются.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в 06:30 (15:30 мск) в пятницу в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий.

Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы. Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден проинформированы о взрыве.