В полиции назвали причину стрельбы в Берлине

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Стрельба в берлинском районе Кройцберг, во время которой ранения получили четыре человека, произошла после конфликта между мужчинами. Об этом сообщается в распространенном в субботу совместном заявлении полиции и прокуратуры столицы ФРГ.

"Сегодня утром в Кройцберге после ссоры четверо мужчин получили тяжелые ранения", - отмечается в документе. По предварительным данным, местные жители около 04:00 (06:00 мск) услышали выстрелы на улице Штреземанштрассе и сообщили в полицию. Прибывшие полицейские обнаружили непосредственно на месте ЧП троих пострадавших, еще один раненый мужчина прыгнул в расположенный рядом канал. Его оттуда достали спасатели.

Все пострадавшие госпитализированы. Следствие ведет комиссия по расследованию убийств.

Прокуратура Берлина в Twitter сообщила, что инцидент произошел "в среде организованной преступности". В отношении "нескольких" лиц заведены дела по подозрению в покушении на убийство.

Стрельба произошла недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, однако в правоохранительных органах считают, что политической подоплеки в случившемся нет. Другие подробности пока не приводятся.