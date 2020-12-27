Мотивы убийства двух детей в Башкирии, в котором подозревается их отец, установят по видео

ТАСС ,27 декабря. Следователи установят мотивы убийства двоих детей в Башкирии, в котором подозревается их отец, по видеозаписи и аудисообщению с телефона мужчины. Об этом говорится в воскресенье в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"Следователями-криминалистами в ходе осмотра изъятого мобильного телефона 37-летнего подозреваемого извлечены аудиосообщения и видеозаписи, которые он записал перед совершением преступления, где пояснил о мотивах своего поступка. По изъятым записям планируется проведение судебной фоноскопической экспертизы с целью идентификации голоса подозреваемого", - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого планируется провести посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Назначены автотехническая и биологическая экспертиза методом исследования ДНК по изъятым при осмотре места происшествия предметам.

По данным следствия, 26 декабря в Уфе между 37-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошла ссора на почве ревности. После этого мужчина взял их детей 6 лет и 1 года и уехал на собственном автомобиле ВАЗ-21154 к берегу реки Уршак вблизи деревни Яппар-Янбеково Давлекановского района. По версии следствия, он убил детей, а затем покончил с собой. Автомобиль с телами был обнаружен следственно-оперативной группой.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины и детей наступила в результате отравления угарным газом. Телесных повреждений не обнаружено. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двоих малолетних").