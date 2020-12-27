Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в депо на угольном разрезе в Хакасии

ТАСС, 27 декабря. Открытое горение ликвидировали при тушении пожара, который произошел в депо на угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидации открытого горения в 21:55 (17:55 мск)", - сказала собеседница агентства.

Вечером в воскресенье сотрудники МЧС приступили к тушению пожара на площади 200 кв. м в депо на угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Хакасии. От МЧС России было привлечено 38 человек и 12 единиц техники. В середине декабря в данном депо уже происходил пожар, в результате которого погиб человек.

Ранее в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что депо арендует ООО "Промтранс" на разрезе "Черногорский".