Пожар произошел на территории угольного разреза в Хакасии

ТАСС, 27 декабря. Крыша локомотивного депо загорелась на угольном разрезе в Хакасии на площади 200 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит кровля локомотивного депо. Площадь пожара - 200 кв. м, по оперативным данным", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о депо, которое арендует ООО "Промтранс" на разрезе "Черногорский", где уже происходил пожар в середине декабря, в результате которого погиб один рабочий.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС приступили к тушению пожара на территории угольного разреза в Усть-Абаканском районе Хакасии. Был объявлен повышенный ранг вызова. Для реагирования на пожар от МЧС России привлекли 38 человек и 12 единиц техники.

Разрез "Черногорский" начал свою работу в 1959 году.

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