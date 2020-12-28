В МЧС считают преждевременным говорить о причинах гибели судна "Онега" в Баренцевом море

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море называть пока рано, ведутся следственные действия, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Говорить о причинах (гибели судна) преждевременно. В настоящее время Следственным комитетом и специальной комиссией проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна", - сказали в ведомстве.

В настоящее время поисково-спасательная операция ведется под руководством Морского спасательного подцентра Архангельска. Организовано взаимодействие с Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. На месте происшествия работают четыре рыболовецких судна, вылетел самолет Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами на борту.

В 07:30 мск в МЧС поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли (Архангельская область). Двоих моряков спасли, судьба 17 остается неизвестной. Судно было частным, вело рыболовный промысел.