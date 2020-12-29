Рассмотрение дела устроившего стрельбу в Забайкалье срочника перенесли на январь

ЧИТА, 29 декабря. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военной суд отложил до 18 января рассмотрение дела рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В целях соблюдения прав истцов в представлении доказательств и высказывании своей позиции, а также их права обсуждения результатов обвинительного вердикта я считаю необходимым отложить рассмотрение дела до 18 января", - сказал судья.

Суду предстоит рассмотреть гражданские иски потерпевших к Шамсутдинову о компенсации вреда. Как ранее сообщила сторона защиты, общая сумма исков составляет около 26 млн рублей.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.

Как заявил сам Шамсутдинов, на преступление его подтолкнули неуставные отношения - солдата в карауле заставляли убираться в туалете, угрожая насилием. Психиатрическая экспертиза установила, что срочник отдавал отчет своим действиям. Присяжные заседатели признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения.