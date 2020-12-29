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В Иркутске потушили пожар в административном здании

На ликвидацию возгорания ушло почти 15 часов
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном административном здании в Иркутске полностью потушен. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 06:30 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причину пожара устанавливают органы дознания", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в административно-производственном здании по улице Воронежской, 3а/1, поступило в понедельник в 15:19 мск. Изначально огонь охватил около 500 кв. метров здания, позже площадь пожара выросла в четыре раза. В 18:21 мск пожар был локализован на площади 2 000 кв. метров, а в 19:13 ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. Из рядом стоящего жилого дома эвакуированы шесть человек.

В здании расположены цеха и офисы нескольких компаний, которые производят одежду, окна и пандусы. Общая площадь административно-производственного здания с пристройками составляет 3,6 тыс. кв. метров.

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