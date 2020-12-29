Второе уголовное дело возбудили в Смоленской области после ареста подростков за убийство

ТАСС, 29 декабря. Следователи возбудили уголовное дело о халатности против сотрудников системы профилактики в Темкинском районе Смоленской области, где двоих подростков арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве женщины. Об этом во вторник сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатного бездействия сотрудников органов системы профилактики на территории Темкинского района, в результате которого двое подростков совершили особо тяжкое преступление (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что в 2016 году несовершеннолетние впервые попали в поле зрения органов системы профилактики и были поставлены на учет, после чего они систематически совершали административные нарушения и преступления. "Бездействие органов системы профилактики Темкинского района и непринятие мер способствовали возникновению у несовершеннолетних ощущения бесконтрольности и безнаказанности", - добавили в пресс-службе.

24 декабря в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Москвы о том, что она не может связаться со своей матерью. Тело женщины было обнаружено в лесу недалеко от деревни Селенки, где она проживала. По предварительным данным, вечером 23 декабря двое местных жителей 16 и 17 лет подкараулили потерпевшую, напали на нее, изнасиловали и задушили. 28 декабря суд арестовал подозреваемых в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").