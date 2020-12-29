В ОП рассказали, что СК имеет основания для возбуждения дела в отношении Навального

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ имеет основания для возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Навального из-за нецелевых расходов получаемых им пожертвований от граждан. Об этом ТАСС рассказал член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

"Я давно занимаюсь изучением деятельности различных российских общественных движений, в том числе ФБК Навального. У СК имеются все основания для возбуждения дела о мошенничестве, такой вывод можно сделать из открытых данных. Например, <...> за четыре последних года Навальный освоил более 1 млрд пожертвований. Эта сумма подтверждается отчетами в Минюст операционных НКО Навального и данными блокчейна. Так, на один кошелек, указанный на сайте Навального, проступило около 600 млн рублей (по среднему курсу биткойна того времени). Кроме этого, десятки миллионов поступали на карту Волкова и на счет, собственно, ФБК (в год по 70-80 млн). Согласно отчетам главы избирательного штаба Навального Леонида Волкова за 2019 год, он получил лишь 9,7 млн рублей в биткойнах, однако данные блокчейна показывают, что получено было более 42 млн рублей. Таким образом, более 32 млн утекли в неизвестном направлении", - отметил Ремесло.

По его словам, есть данные, что Навальный тратил деньги, перечисленные от пожертвований, на путешествия и иные личные нужды. "Так, за период с 2017 по начало 2020 года А. Навальный с членами своей семьи совершил 21 поездку за границу. В том числе четыре раза летали в США, по три раза в Испанию и Германию, а также по два раза в Италию, Австрию и Таиланд. Также семья оппозиционера посетила Францию, Грецию, Египет и Латвию.

Кроме того, дочь Навального обучается в Стэнфордском университете, где семье приходится оплачивать ее проживание, питание и сопутствующие расходы, на что было направлено как минимум $45 тыс. (3,2 млн рублей, исходя из курса 71,2 рубля за доллар)", - отметил он. Как подчеркнул Ремесло, виновным Навального в том или ином преступлении может признать только суд. "Однако важным обстоятельством является сам факт возбуждения дела в отношении Навального, в ходе которого расследованию его дела будет дана надлежащая правовая оценка", - заключил член Общественный палаты.

Ранее сообщалось, что Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, блогером с физлиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований для нужд ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ". Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей. Таким образом, собранные с граждан средства были похищены.