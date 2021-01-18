МИД Украины сообщил об обнаружении тел трех погибших с затонувшего в Турции судна

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Спасатели нашли тела трех погибших моряков с затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января шесть членов экипажа спасены (пять граждан Украины и один гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (проводится процедура их идентификации)", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в понедельник на сайте украинского правительства.

Спасенных госпитализировали в местную больницу в городе Бартын, их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается. В город Бартын прибыл посол Украины в Турции и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой помощи.